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CHP'li Soyer'den Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi... "Zafer değil yenilgi öğretir"
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21 Haziran 2023 Çarşamba 23:04:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 23:04:00

CHP'li Soyer'den Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi... "Zafer değil yenilgi öğretir"

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CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısını yineledi. ""Bir Japon atasözünde söylendiği gibi 'Zafer değil yenilgi öğretir'. ifadelerini kullanan Soyer, CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğunu, bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğu ve bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphelerinin olmadığını belirtti.

Soyer, şunları kaydetti:

"Bir Japon atasözünde söylendiği gibi 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var."

Tunç Soyer, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşüncelerini partinin yetkili kurullarında müzakere edeceklerini vurguladı.

Etiketler : tunç soyer kemal kılıçdaroğlu chp
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