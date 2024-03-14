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14 Mart 2024 Perşembe 16:26:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 16:26:00

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile HADEP arasında gizli toplantı! Eski ortakları sert tepki gösterdi: Neyin pazarlığını yaptınız?

Kaynak: İHA

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Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Denizli'ye gelerek kapatılan HADEP yöneticileriyle görüştüğü ortaya çıktı. CHP'nin eski ortaklarından İYİ Parti vekili Öztürk, yapılan görüşmeye, "Neyin pazarlığını yaptınız” sözleriyle tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi sessiz sedasız Denizli'ye geldi.

Aralarında Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan HADEP'in eski il ve ilçe yöneticilerinin olduğu bir grupla bir araya gelen Sezgin Tanrıkulu, iddiaya göre CHP'li adaylar için oy istedi.

Parti yöneticileri tarafından her hangi bir programı duyurulmayan CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu'nun Denizli'ye geldiği selfie paylaşımıyla ortaya çıktı.

Sezgin Tanrıkulu, Merkezefendi'deki bir kafede aralarında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HADEP'in Denizli il ve merkez ilçe yöneticilerinin de olduğu bir grupla buluştu.

CHP'li adaylara destek istediği iddia edilen Tanrıkulu'nun o buluşması, toplantıya katılanların paylaşımları ile ortaya çıktı.

Tanrıkulu'nun Denizli ziyaretiyle ilgili parti organlarından herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

ESKİ ORTAKLARINDAN SERT TEPKİ

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun kapatılan HADEP yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi eleştiren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Denizli'de vatandaşlarımızın tepkisini çekmemek için yapılan gizli görüşmede seçimi etkileyecek oya sahip DEM (HDP) kökenli siyasilerle neyin pazarlığını yaptınız. DEM'den medet umanlara Denizlili vatandaşlarımız gereken cevabı verecektir. Sezgin Efendi, DEM'lenmeye Denizli'den başka bir yer bulamadın mı. Gelmişken bizden ayrılıp CHP ile beraber demlenmek isteyen arkadaşları da çağırsaydın ya" ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP HADEP GÖRÜŞME SEZGİN TANRIKULU
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