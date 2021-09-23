Yol arkadaşlıklarını itiraf etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'lilerin kendilerine yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV yayınında HDP'ye kalkan oldu. Son dönemde CHP içinden HDP'ye yönelik gelen ılımlı mesajları devam ettiren Özel, "HDP ile bir araya gelmek konusunda neden sıkıntı var?" sorusuna yanıt verdi.

"ELEŞTİRİLERİ KIYMETLİ"

"CHP ona yakın buna uzak" şeklinde bir söylemi doğru bulmadıklarını ifade eden Özel, HDP'li Garo Paylan'ın sözleri için "Bunu doğru kabul etmek de yok saymak da mümkün değil" dedi. HDP'den gelen açıklamalar için "Kıymetli bir eleştiri ve taleptir" ifadesini kullandı.

"DEMİRTAŞ HAKSIZLIĞA UĞRADI"

CHP'nin HDP'yi hiçbir siyasi partiden ayrı tutmayacağını söyleyen Özel, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş içinse "Demirtaş konusunda zaten en üst düzeyde sayın genel başkanımızın kullandığı ifadeler var. Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik" dedi.