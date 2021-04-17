CHP'li İlhan Kesici'den 128 milyar dolar yorumu: “Kaybolmaz”

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı televizyon programında "128 milyar dolar" tartışmalarına ilişkin konuştu.



"BİZİM SORUMUZU KIRMIŞ OLURUM"

Programda kendisine yöneltilen "Siz bu 128 milyar doların kaybolduğuna kani misiniz?" sorusuna CHP'li İlhan Kesici "Şimdi bir şey söylersem bizim sorumuzu kırmış olurum." sözleriyle karşılık verdi.

PARTİSİNİN İDDİALARINI YALANLADI: "KAYBOLMAZ!"

İlhan Kesici, "128 milyar dolar kaybolur mu?" sorusuna da "Kaybolmaz" diye yanıt vererek partisinin iddialarını yalanladı.

"HER İŞ KAYIT ALTINDA"

CHP'li Kesici, "Girersiniz Merkez Bankası'nın bilançosunu görürsünüz. Dolar alımları, satımları ne zaman olmuş, ne kadar olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görürsünüz" dedi. Kesici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iş kayıt altındadır. Bu, devletin kayıtlarında mutlaka var. Her gün milyar dolar rakamlarını telaffuz ediyoruz. Ağzımız da kulaklarımızda alıştı. Ama bu 128 milyar dolar rakamı neredeyse Türkiye Bütçesi büyüklüğünde bir rakamdır."