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26 Ekim 2022 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 13:40:00

CHP'li belediyenin PKK'lı şefi... Teröristbaşı Karayılan'ın yakın adamı çıktı

Kaynak: TRTHaber

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Ankara merkezli PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer zamanında göreve getirilen Demir'in PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarladığı iddia edildi.

Terör PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarladığı da iddia edildi.

Terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zamanında göreve getirilen Mustafa Demir ile birlikte 89 sanık hakkında da aynı suçlamalardan 27,5 yıl hapis cezası talep edildi.

Etiketler : chp izmir pkk karayılan mustafa demir
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