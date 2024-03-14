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CHP'li adayla CHP'li başkan karşı karşıya: Seyhan'da 5 yıllık bir kayıp var!
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14 Mart 2024 Perşembe 23:17:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 23:17:00

CHP'li adayla CHP'li başkan karşı karşıya: Seyhan'da 5 yıllık bir kayıp var!

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CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, seçmenden oy isterken itiraf gibi ifadeler kullandı. Tekin, 2019'da CHP'den seçilen mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı eleştirirken Seyhan'da belediyecilik anlamında 5 yıllık bir kaybın olduğunu dile getirdi.

Yerel seçimler öncesi muhalefette yaşanan kavga ve kaos 31 Mart'ta yaklaşıldıkça daha da artıyor.

Bu sefer de CHP'de krizin yeni adresi Adana'nın Seyhan ilçesi oldu.

CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, seçmenden oy isterken partisinden 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'a sert sözler söyledi.

Mevcut belediye başkanı Akif Kemal Akay'ı eleştiren Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında 5 yılın kayıp olduğunu söyledi.

"SEYHAN'IN BEŞ YILLIK BİR KAYBI VAR"

Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını dile getiren Tekin şunları söyledi:

"Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bu koordinasyon, dayanışma ve el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları biliyoruz. Bunlara bilerek söylüyorum."

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den aday olan ve başkan seçilen Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu.

Etiketler : chp adana seyhan Oya Tekin
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