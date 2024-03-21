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CHP'de yine kriz: Genel başkanını böyle sahneye çağırdı! "Çırağım Özgür"
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21 Mart 2024 Perşembe 20:08:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 20:08:00

CHP'de yine kriz: Genel başkanını böyle sahneye çağırdı! "Çırağım Özgür"

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Para sayma skandalının gölgesi altında CHP'de krizler bitmiyor. Son olarak, CHP'li vekil Engin Altay, partisinin Genel Başkanı'nı Özgür Özel'i sahneye çağırırken, "Benim çırağım" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere sayılı gün kala muhalefetin krizsiz bir günü geçmiyor.

Deste deste paraların sayıldığı CHP'de siyasi 'gaf'lar da sürüyor.

CHP, İstanbul Milletvekili Engin Altay, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i vatandaşlara takdim ederken, "Çırağım Özgür" ifadelerini kullandı.

Altay'ın "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz" açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler : Engin Altay Özgür Özel CHP
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