CHP İstanbul İl Başkanı çelenk getirmeyi unuttu!

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Taksim'deki Atatürk anıtına partiler çelenk sunarken, CHP çelengi unutulduğu için sunulamadı. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterince tören sonunda İmamoğlu'nun valilikten aldığı özel ricasıyla CHP'nin yeni seçilen ve İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun valilikten ricası üzerine Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

Törenden sonra fotoğraf çektirmek için getirildi.