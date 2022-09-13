VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sporseverler yeni sezonda da Tivibu'da! Futbol, basketbol, voleybol, tenis, F1
"Akıllı olun, tarihi tekrarlatmayın"
Yunanistan'a kalkan oldu
Putin'den Batı'ya sert mesaj: Bu kış donmuş olacaklar
Tekin aday, 5 rakibi var
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Doktorlar hastanede
Benim için çalışmak ibadet
Şimdi okullu olduk
Tatil dönüşü sendromu 2 haftadan uzun sürmemeli
Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir
Sonbahar alerjisiyle başa çıkmanın yolları
Meme kanseri sonrası ‘fil hastalığı' gelişebilir
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 13 Eylül
Kirli pazarlık deşifre oldu
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı
Yeni sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmak istememesi kitaba konu oldu
Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
Adnan Oktar davası yarına ertelendi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Çelik: Yunanistan tacizlerine son vermeli
13 Eylül 2022 Salı 07:51:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 07:51:00

CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart

Kaynak: Sabah

ABONE OL

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin bir Genel Başkan Yardımcısı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı. HDP'nin destek için Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 şart sunduğu ve bunlardan birisinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. İşte HDP'nin CHP ve 6'lı masanın diğer ortaklarına entegre edilme yöntemi ve gizli ortağın köşeye sıkıştırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri...

BU İŞE EN GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATANMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 3 ŞART

Uzun süredir alttan alta süren görüşmelerde HDP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek için 3 şart ileri sundukları öğrenildi. O 3 şart şu şekilde:

1- İmzalanacak protokole Kürt sorununa ilişkin yeni bir 'Çözüm Sürecinin' yürütülmesiyle ilgili ifade konulacak.

2- Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş ise serbest kalacak.

3- HDP'ye bir bakanlık verilecek.

ARKA PLANDAKİ HESAPLAR

CHP-HDP dirsek temasında, "CHP'deki 10 Aralıkçıların lideri" Oğuz Kaan Salıcı kilit rol üstlendi .

İddialara göre görüşmelerde ön mutabakat zemini oluştu.

Buna göre,

Protokoldeki 1'nci madde yumuşatılacak. "Etnik kimlik, inanç ve yaşam tercihleri konusunda" ucu açık bir ifadenin protokole konulması sağlanacak.

2- Bölücübaşı Öcalan'ın serbest kalması yerine, önce ev hapsi, daha sonra da yarı açık cezaevine nakli düşünülecek. Demirtaş'ın serbest kalması sözü ise geçerli olacak.

BAKANLIK PAYLAŞIMI

3- Üçüncü maddede yer alan "bakanlık paylaşımı" konusunda ise HDP'nin, kırmızı çizgi olarak nitelenen bakanlıklardan birini talep ettiği öne sürüldü. Adalet Bakanlığı'nın HDP'ye bırakılamayacağı buna karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği veya Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın HDP'ye bırakılması üzerinde uzlaşma olabileceği belirtildi.

6'LI MASADA HDP ÇATLAĞI

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü üzerine İYİ Parti'den bazı isimler sert tepki gösterirken bazıları sessiz kalmayı tercih etti. Eski CHP'li vekiller ise HDP ittifakına karşı çıkan İYİ Partililere, büyükşehir belediyelerinden dağıtılan ihaleleri deşifre ederek cevap verdi. Saadet Lideri Karamollaoğlu ise "HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil" dedi. DEVA ve Gelecek Partisi yönetimleri ise HDP'ye bakanlık paylaşımına kategorik olarak karşı çıkmadı.

Etiketler : HDP chp iyi parti Gürsel Tekin
Ümitler boşa çıkmadı

Ümitler boşa çıkmadı
Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim

Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim
3 kişilik hayat

3 kişilik hayat
Duygusal konser

Duygusal konser
Sırada Ayzek var

Sırada Ayzek var
Albüm 2023'te

Albüm 2023'te
‘El Turco' için Budapeşte'de

‘El Turco' için Budapeşte'de
ABD'de ‘Alev Alev'

ABD'de ‘Alev Alev'
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes