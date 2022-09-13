CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. İşte HDP'nin CHP ve 6'lı masanın diğer ortaklarına entegre edilme yöntemi ve gizli ortağın köşeye sıkıştırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri...

BU İŞE EN GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATANMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 3 ŞART

Uzun süredir alttan alta süren görüşmelerde HDP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek için 3 şart ileri sundukları öğrenildi. O 3 şart şu şekilde:

1- İmzalanacak protokole Kürt sorununa ilişkin yeni bir 'Çözüm Sürecinin' yürütülmesiyle ilgili ifade konulacak.

2- Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş ise serbest kalacak.

3- HDP'ye bir bakanlık verilecek.

ARKA PLANDAKİ HESAPLAR

CHP-HDP dirsek temasında, "CHP'deki 10 Aralıkçıların lideri" Oğuz Kaan Salıcı kilit rol üstlendi .

İddialara göre görüşmelerde ön mutabakat zemini oluştu.

Buna göre,

Protokoldeki 1'nci madde yumuşatılacak. "Etnik kimlik, inanç ve yaşam tercihleri konusunda" ucu açık bir ifadenin protokole konulması sağlanacak.

2- Bölücübaşı Öcalan'ın serbest kalması yerine, önce ev hapsi, daha sonra da yarı açık cezaevine nakli düşünülecek. Demirtaş'ın serbest kalması sözü ise geçerli olacak.

BAKANLIK PAYLAŞIMI

3- Üçüncü maddede yer alan "bakanlık paylaşımı" konusunda ise HDP'nin, kırmızı çizgi olarak nitelenen bakanlıklardan birini talep ettiği öne sürüldü. Adalet Bakanlığı'nın HDP'ye bırakılamayacağı buna karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği veya Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın HDP'ye bırakılması üzerinde uzlaşma olabileceği belirtildi.

6'LI MASADA HDP ÇATLAĞI

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü üzerine İYİ Parti'den bazı isimler sert tepki gösterirken bazıları sessiz kalmayı tercih etti. Eski CHP'li vekiller ise HDP ittifakına karşı çıkan İYİ Partililere, büyükşehir belediyelerinden dağıtılan ihaleleri deşifre ederek cevap verdi. Saadet Lideri Karamollaoğlu ise "HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil" dedi. DEVA ve Gelecek Partisi yönetimleri ise HDP'ye bakanlık paylaşımına kategorik olarak karşı çıkmadı.