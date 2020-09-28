CHP Ermenistan partisi mi oldu? AK Partili Bülent Turan'dan Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Çeviköz'e tepki göstererek "CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? CHP'li yöneticilere soruyoruz; bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan'ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li Ünal Çeviköz'ün Karabağ açıklamasına sert tepki gösterdi.

Aksam.com.tr’ye konuşan Turan, “ CHP’nin daha önce Libya, Suriye, MİT Tırları, Doğu Akdeniz konularında olduğu gibi son olarak Azerbaycan konusundaki bu tavrı içler acısı. Milli meselelerde gayri milli hareket etmeleri adeta sıradan bir hale geldi. Yazık ki Türkiye partisi olmaktan gittikçe uzaklaşıyor gibiler. Sivillere saldıranlara, işgalci, tahrikkar davrananlara, savaş suçu işleyenlere sözcülük yapma görevi bugün de CHP’ye nasip oldu.

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CHP ERMENİSTAN PARTİSİ Mİ OLDU?

Ne demek bu? Nasıl bir açıklama bu?! CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? CHP’li yöneticilere soruyoruz; bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan’ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Henüz Boraltan Faciası’nın acısı ve utancı unutulmamışken, bugün de ayrı bir skandala imza atıyorlar. Bu açıklama da CHP’nin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Düşünün ki, bu açıklamanın sahibi olan CHP iktidarda! Allah bu milleti bu zihniyetin iktidarından korusun. CHP ne derse desin; bu millet, bu devlet Can Azerbaycan’ın yanındadır.” dedi

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