Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'çıkın aday olun' çağrısı üzerine iki belediye başkanı, CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı. Gece boyunca partinin iki kurmayı Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun tarafından yakın markaja alındılar. İmamoğlu ve Yavaş'a önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri yönünde tweet attırıldı, ardından iki ismin Akşener'i ziyaret etmesi engellendi. Sabah saatlerinde iki başkanın Akşener'e bir ziyareti olmayacağı bildirildi. Ancak 5'li masa toplantısına kısa bir süre kala Genel Merkez aksi bir bilgilendirme yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın "İradelerinin genel başkana bağlı olduğunu" iletmek için Akşener ile görüşeceği ifade edildi. Ancak İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın, Akşener ile görüşeceği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

POLEMİK YASAĞI GETİRİLDİ

Aralarında İmamoğlu ve Yavaş'ın olduğu 11 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştürüldü. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına; "Polemiğe girmeyin, tartışmaların tarafı olmayın. Biz yolumuza devam edeceğiz" diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararlılığını net bir şekilde iletti. Toplantı bitiminde Kılıçdaroğlu sağına ve soluna Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı alarak fotoğraf çektirdi. CHP Genel Merkezi tek karelik bir fotoğraf üzerinden de Akşener'e "İmamoğlu ve Yavaş aday değil, adayları Kılıçdaroğlu" mesajını gönderdi.