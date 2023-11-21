Başkan Erdoğan Cezayir'den seslendi: Gazze halkının göçe zorlanması barbarlıktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim (Cezayir Cumhurbaşkanı) Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, 2020 yılındaki ziyaretinin ardından dost ve kardeş Cezayir'de yeniden bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnükabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a teşekkür etti.

İki ülkenin ilişkilerinde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, Cezayir ziyaretim sırasında Sayın Tebbun'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'mizin kuruluşuna karar vermiştik. Konsey'imizin ilk toplantısını da geçtiğimiz sene Ankara'da yapmıştık. Bugün değerli kardeşimle birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'mizin ikinci toplantısına başkanlık ettik. Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Münasebetlerimizi derinleştirmek adına atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede hayata geçirilecek projelerin de yakından takipçisi olacağız. Konsey'imizin adını 'stratejik' tanımlamasını eklemek suretiyle 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' olarak yeniden belirledik. Bu karar, ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur."

"CEZAYİR'İN ÜLKEMİZDEKİ YATIRIMLARINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in asırlara sari dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğuna işaret etti.



İki ülke ticaretine değinen Erdoğan, "Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız. Ticaret Bakanlarımızın bugün imza attıkları ortak niyet beyanıyla müzakerelerine başlanacak tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cezayir'in, Cumhurbaşkanı Tebbun liderliğinde ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izlediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1400 civarında Türk firması bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir'de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz. Bu yatırımları daha da artırma gayretinde olacağız. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının en kısa sürede imzalanması bu sürece destek verecektir. Cezayir'in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız, Cezayir'de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır, hayırlı olsun. Bu gelişme ekonomik ve ticari işbirliğimize büyük katkı sağlayacaktır."

Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkileri, yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, "BOTAŞ ve Sonatrach arasında akdedilen doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Savunma sanayi alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde, bu alanda neler yapabileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Cezayir'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Türkiye'de Cezayir Kültür Merkezi açılmasına ilişkin süreçlerin en kısa süre içinde tamamlanması çalışmalarımızı da hızlandırdık." diye konuştu.