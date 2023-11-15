VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değil"
Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz
11. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları devam ediyor
Başkan Erdoğan: İsrail bir terör devletidir
Lider eşleri Gazze için İstanbul'da buluşuyor
Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
15 Kasım 2023 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:15:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl köylerin altyapısına 3,8 milyar liralık destek sağladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'ne (KÖYDES), 2023'te 3,8 milyar lira ödenek aktarıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köylerin, yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması ve köy yollarının standardının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ve atık su hizmetleri geliştirilmesi ile köylerde hayat kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması amacıyla 2005'te KÖYDES projesi hayata geçirildi.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik büyükşehir olmayan illerde KÖYDES ile köylerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanıyor.

Bakanlıkça, proje kapsamında geçen yıl 3,1 milyar lira ödenek kullanılırken, 2023'te bu miktar 3,8 milyar liraya ulaştı.

Projenin başlangıcından bu yana köylere 131 bin 204 kilometre asfalt yol, 89 bin 255 kilometre stabilize yol, 5 bin 569 kilometre beton yol, 66 bin 319 kilometre onarım, 5 bin 935 kilometre tesviye, 47 milyon 254 bin 941 metrekare parke taşı yapıldı. Ayrıca 38 bin 929 menfez, 1535 köprü tamamlandı.

Projeyle, içme suyu bulunmayan 5 bin 636 yerleşim yerine şebekeli içme suyu tesisi yapıldı. İçme suyu yetersiz 70 bin 847 yerleşim yerinin de içme suyu tesisleri yenilendi.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı köydes çevre
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX