Cenaze namazında açıklandı: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi olacak
İsmailağa Cemaati'nde Mahmut Efendi'nin yerine geçecek isim, cenaze namazında açıkladı.
İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor. Cemaatin önde gelen ismi cenaze namazında Mahmut Efendi'den yerine geçecek ismi şöyle açıkladı:
Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.
HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?
Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersimi Nuri Efendi vermişti.
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