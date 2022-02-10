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10 Şubat 2022 Perşembe 00:21:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 00:22:00

Çelik: Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Kuvayi Milliye'dir

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözlerine cevaben, "Katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,,,bu açıklamaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Gündeminde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan sözler vardı. Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik illegal oluşum nitelemesine tepki gösterdi.

"KIBRIS TÜRKÜ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR VE YALNIZ KALMAYACAKTIR"

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır" dedi.

EOKA Kıbrıs'taki türk halkını yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş bir terör örgütü olarak biliniyor.

Ömer Çelik, açıklamasında, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini verdiğini, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağı olduğunu hatırlattı.

"EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Kuvayi Milliyedir" dedi.

Ömer Çelik mesajında "Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz" sözleriyle seslendi. Şehitlere rahmet diledi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de ilgili programda Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Etiketler : Ömer Çelik RTÜK Ayşenur Arslan
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