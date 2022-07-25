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25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:37:00

Çelik: Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle gıda krizi çözülmüştür

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik; "Cumhurbaşkanımızın diyetiyle gıda krizi çözülmüştür" dedi.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl krizinin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle çözüldüğünü söyledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her açıdan çöp evde bulunan çocukla yakından ilgileneceğimizi ve her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim.

Dün gazetecilerimizin bayramıydı. Tarafsız ve doğru haber vermek için çalışan herkesi kutluyoruz. Bu günde Şirin Ebu Akile'yi anıyoruz.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tahıl koridoru meselesi, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya ve Ukrayna taraflarının bir araya getirilmesi ve dünyanın önündeki tahıl krizinin çözülmesi önemlidir.

Tahıl krizinin öncesinde Astana zirvesi gerçekleşti. Astana Zirvesi'nin tahıl diplomasinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda diplomasisinde bir ön çalışma olmasını sağladı.

ASTANA ZİRVESİ

Astana Zirvesi ile ilgili olarak ortaya çıkan tablo çok kolay zamanlardan geçmedi. Çok sıkıntılı zamanlardan da geçti.

Bütün eleştirilere cevap olarak söylemek isterim ki Astana Zirvesi'nin yaşatılması sürecindeki katkımız süreciktir.

Siyasi çözümün Suriye'de açılması konusunda Türkiye çaba gösteriyor. Siyasi çözümün önünün tıkanmaması anayasal sürecin önünün açılması son derece önemlidir. Yapılan tüm kara propagandalara rağmen Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklememektedir.

ZAHO'DAKİ PKK SALDIRISI

TSK'nın sivillere karşı herhangi bir eylemde bulunmaması için dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizerim.

Tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır, planlı provokasyondur. Geçmişte de gerçekleştirdiği eylemdir. Irak halkı ile ortak düşmanımız PKK ile birlikte terör örgütleridir.

KYK FAİZLERİ AÇIKLAMASI

Son dönemde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdeler için muhalefet 'biz dedik yaptınız' diyor. Hükümetimiz yeni düzenlemeyi açıklıyor, çalışmalar bittikten sonra kamuoyuna duyuruyor.

Muhalefet de 'Biz iktidara gelirsek şunu şunu yapacağız' diyor. Hükümet çalışmayı tamamlayıp açıkladığı zaman 'Biz dedik oldu' diyorlar. Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek.Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Bu Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece önemlidir. Geçmişte Ermenistan ile normalleşmeyi bazı devletler Ermeni diasporasının kendi güdümünden çıkmasın diye sabote etmişlerdi.

YUNANİSTAN'A OKUL KAPATMA TEPKİSİ

Öğrenci azlığı sebebiyle okul kapatma asimilasyon siyaseti. Yunanistan Türk azınlığa ait olan okulları kapattı. Burada öğrenci azlığı vardır yoktur meselesi Türk azınlığı vereceği karardır. Lozan Barış Antlaşması'nın hükümleri açıktır. İnsan haklarına aykırıdır.

ABD'DEN TERÖRİSTE TAZİYE MESAJI

Vahim bir adım. Kim bu kuvvet;bizim natodaki müttefikimiz. Bu müttefikimiz terörist için taziye mesajı yayınlıyor. Ondan sonra nasıl konuşacaksanız terörle mücadele diye.

Etiketler : ömer çelik myk astane zirvesi
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