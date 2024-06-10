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10 Haziran 2024 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 16:55:00

Çekirdeğini çöpe atmayın! Beyninize saklayın

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Karpuz yeme mevsimi olarak yaz desek, kışın gözü kalır. Serinletmesi ve lezzetiyle keyif veren karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Kabuğuyla, , suyuyla, sapıyla ünlü olan karpuz, şimdi çekirdeği ile karşımızda. Biz de bu şifalı meyvenin çekirdeğine haberimizde yer vermek istedik. Faydaları saymakla bitmiyor desekte, sayılmayacak gibi değil! İşte karpuz çekirdeğinin faydaları…

Karpuz çekirdeği vücuda girdiğinde;

Karpuz çekirdeği, kötü kolestrolü düşürerek böbreğin çalışma fonsiyonunu düzenler. Kan basıncını düzenleyerek sistemlerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar . Cucurbocitrin adlı maddenin yer aldığı karpuz özellikle kan basıncına etki eder bu da kalp sağlığını korur. Kalp hastalıkları için birebir olan karpuz çekirdeği, tüketildiği durumunda hafızayı güçlendirir. Yağ emilimini sağlar, sinir iletimini destekler vücuttaki inflamasyonu azaltır.

İçeriğinde bulunan magnezyum, çinko, potasyum, bakır, demir, amino asitler ve B vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Yüksek magnezyum içeren karpuz çekirdeği uyku kalitesini artırır, uyku bozukluklarını ve uykusuzluk problemini giderir. İçinde çinko bulunan karpuz çekirdeğinin emilimi çok kolaydır. Sayesinde sperm kalitesi artar.

Karpuz çekirdeği eksikleri tamamlıyor

Karpuz çekirdeği, fazlasıyla magnezyum, demir, folik asit ve hatta antioksidanlar içerir. Bu çekirdeklerin düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi, kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenler.

Cildimizin ihtiyacı karpuz çekirdeği mi?

İçeriğinde bulunan E vitaminiyle cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cildin daha sağlıklı ve genç görünmesini sağlar. Karpuz çekirdeğinin cildi iyi nemlendirdiğini de söylemesek olmaz...

Etiketler : karpuz çekirdeği şifalı meyve faydalar
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