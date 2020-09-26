Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost #Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. ���� ����— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında da Çavuşoğlu'nun mesajı alıntılanarak, "Dost ülke Türkiye’ye teşekkür ederiz." mesajı paylaşıldı.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirilmişti. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.
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