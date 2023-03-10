Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ve Stoltenberg ile görüştü

Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ve Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı