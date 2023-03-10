Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ve Stoltenberg ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmelerinde NATO genişlemesi konularını ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı
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