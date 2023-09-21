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21 Eylül 2023 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:28:00

Cansu'dan ‘pembe' atış

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Pembe Top, 12 Ekim 2023'te meme kanserinde hayat kurtaran erken tanı mesajını bir kez daha hatırlatmak için, Anadolu Efes SK – Real Madrid karşılaşmasında yeniden sahaya inecek.

Pembe Top, 12 Ekim 2023'te meme kanserinde hayat kurtaran erken tanı mesajını bir kez daha hatırlatmak için, Anadolu Efes SK – Real Madrid karşılaşmasında yeniden sahaya inecek. Pembe Top ile hava atışını ise ünlü oyuncu Cansu Dere yapacak. Dere, ''Hayat kurtaran adımı atmanın önemine vurgu yapabilmek benim için çok değerli" diye konuştu.

Etiketler : Cansu Pembe Top Anadolu Efes SK – Real Madrid
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