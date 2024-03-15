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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık
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15 Mart 2024 Cuma 18:10:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 18:10:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık

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Hakkari'de düzenlediği mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "aklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 72 milyar lira yatırım yaptık. Gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlediği mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

"CHP YA DA BÖLÜCÜ ÖRGÜT TARAFINDAN SABOTE EDİLDİ"

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.

Attığımız her adım ya CHP tarafından ya da bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

CHP ve ortakları bunu sokaklarımız karıştırarak vesayetçileri kışkırtarak yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutarak yaptı. Bölücü örgüt ise terör eylemleri ile vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti.

"ŞEHRİMİZİN KAYNAKLARINI TERÖR ÖRGÜTÜNE AKTARMAK YERİNE SİZİN İÇİN KULLANACAK"

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik.

Hakkari Belediye Başkan adayımız İsmet Ölmez fakir fukarayı gözetmesiyle bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması, gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız.

"HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 72 milyar lira yatırım yaptık. Gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik.

Eğitimde 2 bin 21 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize Hakkari Üniversitesini kurduk. Bin 476 kişi kapasiteli Yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkarili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar tutarında kaynak aktardık.

Hakkarili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Hakkari, Yüksekova devlet hastaneleri başta olmak üzere 5'i hastane toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz.

İSTİHDAM MÜJDESİ

Hakkarili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında hibe desteği verdik. Yüksekova Organize Sanayi bölgesini kurduk. Enerjide Hakkari'ye doğal gaz sağladık. Hakkarili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz.

Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan hakkari ak parti
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