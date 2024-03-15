Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlediği mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Hakkâri'yi özlemiştik, Hakkârili kardeşlerimizi de özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. pic.twitter.com/rzvbOfgvdK — 24 TV (@yirmidorttv) March 15, 2024

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.



Attığımız her adım ya CHP tarafından ya da bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Kendini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. pic.twitter.com/hxru9siGSo — 24 TV (@yirmidorttv) March 15, 2024

CHP ve ortakları bunu sokaklarımız karıştırarak vesayetçileri kışkırtarak yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutarak yaptı. Bölücü örgüt ise terör eylemleri ile vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Bölücü örgüt; kadın, çocuk, asker demeden vatan evlatlarını katlederek Türkiye'de huzurun, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını istemedi. pic.twitter.com/8l8rEtlvwH — 24 TV (@yirmidorttv) March 15, 2024

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik.

Hakkari Belediye Başkan adayımız İsmet Ölmez fakir fukarayı gözetmesiyle bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması, gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız.

"HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 72 milyar lira yatırım yaptık. Gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Hakkâri'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. pic.twitter.com/TC74Lhdwha — 24 TV (@yirmidorttv) March 15, 2024

Eğitimde 2 bin 21 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize Hakkari Üniversitesini kurduk. Bin 476 kişi kapasiteli Yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkarili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar tutarında kaynak aktardık.

Hakkarili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Hakkari, Yüksekova devlet hastaneleri başta olmak üzere 5'i hastane toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkâri'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz. pic.twitter.com/Z4aOZVQBY5 — 24 TV (@yirmidorttv) March 15, 2024

İSTİHDAM MÜJDESİ

Hakkarili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında hibe desteği verdik. Yüksekova Organize Sanayi bölgesini kurduk. Enerjide Hakkari'ye doğal gaz sağladık. Hakkarili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz.