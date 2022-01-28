Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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28 Ocak 2022 Cuma 14:37:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 14:41:00

Başkan Erdoğan'dan Gülhane Camii ve Külliyesi açılışında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyoruz.

Burada Gülhane Üniversitesi Hastanesi'nin içinde böyle bir mabedin olması, üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli.

İnşallah bu mescidin, bu caminin yapımında emeği olanları tekrar tebrik ediyorum, öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet iyi olduğunu gördüm.

Mimarından, mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz.

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