Başkan Erdoğan: Kazakistan'la ticaret hacmimizde 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinin ve anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasında, "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kazakistan'la) Orta Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:
"Ata toprağımız Kazakistan'da bulunmaktran mutluluk duyuyorum. Bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kardeş Kazakistan'ın istikrarını, huzurunu, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.
Kazakistan Birinci Dostluk Nişanı'nın verilmesi sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ederim.
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