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Çanakkale'nin Çan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yar...
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10 Haziran 2023 Cumartesi 21:13:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 21:13:00

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çan'ın Göle köyünden Çanakkale il merkezindeki bir düğüne katılmak üzere yola çıkan Bayram Çakır idaresindeki 17 HJ 970 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan araca çarpmamak için Etili köyü yakınlarında manevra yaptı.

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araçta bulunan Hacer T, Ayşe D. ve Ecrin Nur Ç. yaralandı.

Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hacer T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : çanakkale kaza düğün
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