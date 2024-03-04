Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı depreme ilişkin "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremin etkisini değerlendiren Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bülent Oruç, "Bunlar aslında orta büyüklükteki depremlerdir." ifadelerini kullandı.

#SONDAKİKA ÇANAKKALE'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bülent Oruç: Bunlar aslında orta büyüklükteki depremlerdir. pic.twitter.com/wiD0whJaYg — 24 TV (@yirmidorttv) March 4, 2024

MURAT KURUM'DAN İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREME İLİŞKİN İLK MESAJ!

Çanakkale Yenice'de meydana gelen İstanbul ve çevre illerden de hissedilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum depreme ilişkin, "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz gerekiyor"

