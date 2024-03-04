Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin merkez üssü ve derinliğine ilişkin detayları açıkladı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.
Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.
Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Yenice (Çanakkale)
Tarih:2024-03-04
Saat:21:38:55 TSİ
Enlem:39.99306 N
Boylam:27.43083 E
Derinlik:10.44 km
Detay:https://t.co/M07njwqNC9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı depreme ilişkin "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu."BUNLAR ASLINDA ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERDİR"
Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremin etkisini değerlendiren Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bülent Oruç, "Bunlar aslında orta büyüklükteki depremlerdir." ifadelerini kullandı.
#SONDAKİKA ÇANAKKALE'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM— 24 TV (@yirmidorttv) March 4, 2024
Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bülent Oruç: Bunlar aslında orta büyüklükteki depremlerdir. pic.twitter.com/wiD0whJaYg
MURAT KURUM'DAN İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREME İLİŞKİN İLK MESAJ!
Çanakkale Yenice'de meydana gelen İstanbul ve çevre illerden de hissedilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum depreme ilişkin, "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz gerekiyor"
Geçmiş olsun Marmara.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 4, 2024
Geçmiş olsun İstanbul.
Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun.
Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor.
Doğru adımları atarsak endişeye yer yok.
Tedbir alıp, depremle yaşamayı...
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