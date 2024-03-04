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Çanakkale'de meydana gelen son deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? Risk var mı?
Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
04 Mart 2024 Pazartesi 22:19:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 22:19:00

Çanakkale'de 4.9'luk deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? Risk var mı?

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Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Risk nedir? Olası Büyük İstanbul depremini tetikleyebilme ihtimali ile ilgili Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy "Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil" dedi.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy "Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil" açıklamasında bulundu.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı. " sözlerini söyledi.

AÇIKLANAN ENLEM VE BOYLAM FAY HATLARINI TETİKLER Mİ?

Ersoy, "Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

250 YILDA BİR OLUYOR İSTANBUL'DA DEPREMLER AMA...

Ersoy, "Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREK?

Mutlaka İstanbul nüfusunun azaltılması gerek. Bu kadar kalabalık bir şehirde en mükemmel planlar bile zararlar verebilir. Tablo çok içaçıcı değil. Burası ekonominin kalbinin attığı yer. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın dorunu. İstanbul'da kesin yıkılması gereken yerler zamanında yapılsaydı bugün daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık.

Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Etiketler : Çanakkale deprem İstanbul risk marmara depremi
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