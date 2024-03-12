AFAD, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
12 Mart 2024 Salı 23:31:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 23:31:00
Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-03-12
Saat:22:59:20 TSİ
Enlem:40.30028 N
Boylam:27.01944 E
Derinlik:4.1 km
Detay:https://t.co/HiXamY2OWc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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