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12 Mart 2024 Salı 23:31:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 23:31:00

Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : afad çanakkale deprem
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