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14 Eylül 2022 Çarşamba 19:50:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 19:50:00

Çanakkale ve İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 56 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri suçlamasıyla 3 kişi yakalandı. İzmir açıklarında ise Yunanistan tarafından geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında İtalya yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 56 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, Yunanistan unsurlarının geri ittiği 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Etiketler : Çanakkale İzmir Düzensiz Göçmenler
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