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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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03 Ocak 2024 Çarşamba 08:02:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 08:02:00

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

Etiketler : çanakkale boğaz gemi
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