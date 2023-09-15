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15 Eylül 2023 Cuma 23:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 23:06:00

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren bir kişi, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere açıkça saldıran şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları ifade etti:

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Etiketler : ali yerlikaya istanbul içki cami
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