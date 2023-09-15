Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren bir kişi, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere açıkça saldıran şahsın yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ''3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR.



KAHRAMAN TÜRK POLİSİ HER SUÇLUYU BULUP YAKALADIĞI GİBİ BU ŞAHSI DA... pic.twitter.com/NnTV1ffUQY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2023

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları ifade etti:

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."