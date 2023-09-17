Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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