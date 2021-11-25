Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra gelen ihbar

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25 Kasım 2021 Perşembe 09:56:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 10:40:00

Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! 21 yıl sonra ortaya çıkan tanık

Kaynak: Sabah

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İstanbul Şişli'deki evinde 5 Haziran 2000'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili 21 yıl sonra çarpıcı bir ihbar geldi. Aynı mahallede ikamet ettikleri Volkan Ö., bir anını hatırladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için 21 yıldır yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızla aynı mahallede ikamet eden Volkan Ö., bir anını hatırladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Çağla'nın öldürüldüğü gece aynı mahallede ikamet eden komşusu Yusuf K.'nin yanına geldiğini ve elindeki bıçağı kendisine tutturmaya çalıştığını ileri süren Volkan Ö., komşusunun Çağla'nın ölümüyle ilgisi olabileceğini iddia ederek ifadesinin alınmasını ihbar etti.

İstanbul'da lise öğrencisi olan Çağla Tuğaltay (15), Nedim ile Gülnur Tuğaltay'ın iki çocuğundan biriydi. 5 Haziran 2000'de Çağla, evlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cesedi bulunduğunda iç çamaşırı çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, tecavüze uğramamıştı. Kapıda zorlanma izi yoktu. Katil kanlı ellerini mutfaktaki lavaboda yıkamıştı. Çağlanın tırnakları arasından çıkan DNA örneği incelendi. Ancak 20 yıl geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamadı.

DOSYANIN KAPANMASINA GÜNLER KALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Tuğaltay'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmanın, olayın üzerinden 20 yıl geçmesi ve failin bulunamaması nedeniyle 5 Haziran 2020'de kapanması beklenirken, ifade ve inceleme işlemleri devam ettiği için zamanaşımı durdurulmuş, soruşturmaya devam edilmişti.

Olayın üzerinden geçen 21 yıla rağmen fail veya faillerin bulunabilmesi için devam eden soruşturmada, savcılık, Tuğaltay'ın tırnak arasındaki örnek ile olay günü üzerinde bulunan kıyafetini Adli Tıp Kurumu Başkanlığına göndererek, DNA çalışması yapılamasını, failin saç ve göz rengiyle, biyo coğrafik soy analizini yüzdesel olarak tespit edebilen "Yeni Nesil Dizileme(NGS)" cihazıyla inceleme yapılmasını talep etti.

21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN TANIK

Dosyanın kapanmasının gündeme geldiği gün olaya tanıklık ettiğini söyleyen bir kişi ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren 38 yaşındaki Volkan Ö., genç kızın ölümüyle ilgili bir anı hatırladığını ileri sürerek ifade verdi.

Çağla Tuğaltay ile aynı mahallede oturduğunu ve olay tarihinde 17 yaşında lise öğrencisi olduğunu söyleyen genç adam, bir şahsın olay gecesi yanına geldiğini bir bıçak vermeye çalıştığını ve bıçağı tutmasını istediğini iddia etti.

Volkan Ö. ifadesinde, 'Eve döndüğüm akşam bir şahıs yanıma geldi. Ben bu adamı tanıyorum. O da komşumuz olay Yusuf K. idi. Elindeki bıçağı bana uzatarak 'Şu bıçağı al kenara bırak' dedi.

Ben de kıyafetimi kirletemem dedim. Beni tehdit etti. Eve gittim. Sabah saatlerinde tatil için Balıkesir'e gittik. Döndüğümde Çağla'nın öldüğünü öğrenmiştim. Tatildeyken bu olay aklımdan çıktı. Yıllar sonra Çağla'nın tanıdık biri tarafından öldürülmüş olabileceğine dair haberler çıktı.

Aklıma hemen yaşadığım bu olay geldi. Beni tehdit ederek bıçağı bana tutturmaya çalışan şahısın ifadesinin alınmasını istiyorum. Belki bu olayla bir bağlantısı olabilir' dedi. Genç adamın ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca işleme alındı.

Etiketler : Çağla Tuğaltay Volkan Ö. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Nesil Dizileme
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