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28 Aralık 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 20:00:00

Buzun altında tatbikat

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Erzurum'da komandoların kış şartlarında hızlı müdahale için yaptığı tatbikat nefes kesti. Film sahnelerini aratmayan tatbikatta SAK timleri, Palandöken eteklerinde buzla kaplı, 22 metre derinliğindeki gölete dalış yaptı.

Erzurum'da komandoların kış şartlarında hızlı müdahale için yaptığı tatbikat nefes kesti. Film sahnelerini aratmayan tatbikatta SAK timleri, Palandöken eteklerinde buzla kaplı, 22 metre derinliğindeki gölete dalış yaptı.

SUÇ UNSURLARINI DA ARIYORLAR

Erzurum Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolardan oluşan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına karşı zorlu eğitimlerle hazırlık yapıyor. Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Rize ve Artvin'de de görev yapan SAK timleri, sel ve çığ olaylarının yanı sıra debisi yüksek akarsu, baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan kişiler ile buralara atılan suç unsurlarının bulunmasında görev alıyor.

KAZMA VE KÜREKLE BUZ KIRDILAR

SAK timleri, bu kez Palandöken Dağı eteklerindeki 2700 rakımda bulunan, buzla kaplı, 22 metre derinliğindeki gölete dalış yaptı. Senaryo kapsamında bir turistin kayak yaparken buz tutan zeminden gölete düştüğü ihbarını alan jandarma, kısa sürede olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra durumu SAK timlerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıçlar kazma ve kürekle geniş halka şeklinde buzu kırdı ve ikişerli halde farklı bölgelerden yüzeyi buzla kaplı gölete daldı. Su altında yaklaşık 41 metrekarelik alanda yaklaşık 20 dakika boyunca arama-tarama yapan dalgıçlar, senaryo gereği zeminde buldukları cesedi yüzeye çıkardı.

Özel silah, teçhizatlarla üstün fizik ve yetenek gerektiren operasyonlara da katılan komandolar, kışın buz kırılması sonucu suda kaybolma ve çığ düşmesi gibi yaşanabilecek vakalara müdahale için özel eğitimden geçiriliyor.

Etiketler : SAK timleri Özel silah Palandöken Erzurum
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