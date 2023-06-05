Büyükelçi Ozan Ceyhun, Hataylı depremzede öğrencilerle bir araya geldi
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Erasmus projesi kapsamında Hatay'dan gelen depremzede öğrencilerle elçilikte bir araya geldi.
Ceyhun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Erasmus projesi kapsamında deprem bölgesinden Viyana'ya ziyarete gelen Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen ve öğrencileri eşi Azize Ceyhun ile ağırladıklarını söyledi.
Büyükelçi Ceyhun, "Depremden sonra acılarını bir nebze olsun unutmak amacıyla gelen öğrencilere ve öğretmenlere hoş geldiniz diyerek, Viyana'da bulundukları süre zarfında tüm misyonlarımızın emirlerinde olduklarını belirttim." diye konuştu.
Misafir öğrenci ve öğretmenlere Avusturya'da yaşayan Türkler ve Avusturya hükümetinin deprem bölgesine sağladığı yardımları anlattığını kaydeden Ceyhun, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldığını, öğretmen ve öğrencilerin projeleri gibi çeşitli konuları konuştuklarını aktardı.
- Sinop'un Ayancık ilçesinde, eğitim-öğretime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi
- Davut Gül, İstanbul Valisi olarak görevlendirildi
- Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı
- İzmir açıklarında, 17 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı
- Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı
- Bakan Yerlikaya, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şükrü Köksal'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu