Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul

İstanbul Valiliğince Taksim'de yapılan törende Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Gül, Orgeneral Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kapsamında 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin her iki tarafına Türk bayrakları asıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını söyledi.

Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda huzurlu ve onurlu olduklarını belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal şehitlerimizin, Milli Mücadele şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin, Malazgirt'ten bu yana bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerinizin ruhları şad olsun. Zaferler bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim. Kocatepe, Anafartalar, Dumlupınar, Sakarya bizim, Malazgirt bizim. En son 15 Temmuz'da yazdığımız destan bu milletin destanı." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Makas, Garnizon Komutan Yardımcısı Albay Tolga Topbaşoğlu ve Bakır, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Üsteğmen Emrah Elgüven, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 101. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Şiir dinletisi, halk oyunu ekibinin gösterisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen Şükrü Adlım yaptığı konuşmada, her safhası tek tek düşünülerek kazanılan 30 Ağustos zaferinin, aziz Türk yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olduğunu anlattı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların gösterisi, katılımcılardan alkış aldı.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Özkan ve Başkan Köse, katılımcıların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan konuşma yaptı.

Öğrenci ve askerler şiir okudu, komandolar gösteri sundu.

Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

Kayseri

Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenin ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Taşan ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Nevşehir

Nevşehir'deki tören, Valilik Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan, makamında tebrikleri kabul etti.

Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda devam etti.

Vali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okunduğu programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Öğrencilerin okçuluk ve jimnastik performansının ardından Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen köpekler ve kullanıcı personel gösteri sundu.

JAKEM'de, temel itaat, kondisyon, engel parkuru ve devriye branşlarında eğitim alan köpeklerin görev uygulamaları alkış topladı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Şimşek, Mutlu ve Bilgin daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ise Şimşek, Mutlu ve Bilgin'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Konuşmaların yapıldığı, halk oyunu ekibinin gösteri sunulduğu program, tören geçişi ile sona erdi.

Törene AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kırşehir Valiliğinde tebriklerin kabulü gerçekleşti ve valilik önünde tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve şiir okunmasının ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Gaziantep

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çeber, Osma ve Şahin askeri araçtan törene katılanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Piyade Yüzbaşı Serdar Albayrak günün anlamına ilişkin konuşmasında, Büyük Zafer'in 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşandıklarını söyledi.

Program geçit töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şıldak ile Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Cevahir Asuman Yazmacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve STK temsilcileri ile halk katıldı.

Adıyaman

Valilik bahçesindeki törende Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kazdal, Valilik'te tebrikleri kabul etti.

Kilis

Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Mehter takımının gösteri düzenlediği program halk oyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve halk katıldı.

Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'ndaki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da ise Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Anıt önündeki törenin ardından Yazıcı makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yazıcı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri araçtan alandakileri selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törene AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.