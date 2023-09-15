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15 Eylül 2023 Cuma 15:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 15:06:00

Büyük rezalet! Camide içki içip fotoğrafını paylaştı

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İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren kimliği belirsiz bir kişi, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı. İslami değerlere açıkça hakaret eden kişiye tepki yağdı.

İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı.

Reddit'te 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

REZİL SÖZLER: "ATATÜRK'E EKBER" DEDİM CESARETİMİ TOPLADIM

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 200 KAYDI İNCELESİNLER"

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.

HESAPLARINI KAPATTI

Olayın ve paylaşımın duyulmasının ardından paylaşımı yapan kullanıcı Reddit hesabını kapattı.

Etiketler : cami içki rezalet
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