Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Orhaneli istikametinde seyir halinde olan İsmail Sevik (68) idaresindeki 16 CFB 33 plakalı hafif ticari araçla Ali D'nin (55) kullandığı 16 J 4703 otomobil, Göynükbelen mevkisinde çarpıştı.
Kazada Sevik, Ali D. ve onunla aynı otomobildeki Hasip D. yaralandı.
İhbar üzene olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesine sevk etti.
Yaralılardan İsmail Sevik buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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