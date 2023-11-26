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26 Kasım 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 10:15:00

Bursa'da helikopter destekli operasyon: 98 şüpheli tutuklu

Kaynak: AA

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Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu'nun bizzat yönettiği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde helikopter ve dron destekli şafak operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 122 kişiden 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu'nun bizzat yönettiği şafak operasyonuna toplam bin polis katıldı.

Sabit Zaim Akınoğu, operasyon öncesi personellerine 'Şehri bu sülüklerden temizleyeceksiniz' talimatı verdi.

Şafak operasyonu çerçevesinde, 150 ara yakalamada 200 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ara yakalama ve ikamet aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 104 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 122 kişiden 98'i tutuklandı Yapılan şafak operasyonunda, yakalanarak adliyeye sevk edilen 122 kişiden 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ev hapsi alırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : bursa operasyon uyuşturucu gözaltı
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