Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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