Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Kaynak: AA
Kar temizleme çalışmalarını sürdüren Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolu açık tutuyor.
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor.
Kestel ile İnegöl arasındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar etkisini sürdürüyor.
Kestel ilçesi kırsal Ümitalan Mahallesi mevkisinde başlayan kar, İnegöl ilçesinde zaman zaman etkisini arttırıyor.
Ümitalan mevkisinde ise sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kar temizleme çalışmalarını sürdüren Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolu açık tutuyor.
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