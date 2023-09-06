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06 Eylül 2023 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:41:00

Bulgaristan sınırında 89 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de 89 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, devriye sırasında Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 55 Suriye ve 34 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Etiketler : edirne yasa dışı göç kaçak
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