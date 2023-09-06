Bulgaristan sınırında 89 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de 89 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 89 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, devriye sırasında Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 55 Suriye ve 34 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
- DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici artış yaşanıyor
- Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor
- Ukrayna'da sivil yerleşim yerine saldırı
- Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
- Bulgaristan sınırında 89 düzensiz göçmen yakalandı
- Yunanistan'a kaçacaklardı! 10 FETÖ'cü yakalandı