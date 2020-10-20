  • BIST
    1212.67
  • Dolar
    7,8751
  • Euro
    9,3184
  • Altın
    483,2930
İstanbul
16 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev: Ermenistan savaş suçu işliyor
Düğün konvoyu süsüyle mülteci kaçakçılığı polise takıldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! FETÖ'nün alçak girişimindeki gece uçağı o rotayı çizmişti
Domuz yerine arkadaşını vuran muhtar gözaltına alındı
43 ilin girişinde otobüsler tek tek durduruldu, koronavirüs denetimi yapıldı
İmzalar atıldı! BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacaklar
AB harekete geçti: Rum yönetimi ve Malta için ihlal süreci başlatıldı
FETÖ'cü eski üsteğmene 6 yıl hapis
Azerbaycan istese Ermenistan'ın kalbini vurabilir!
Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap
Bakan Akar'dan sert açıklama
1'i Kandil kadrosunda 4 terörist öldürüldü
İstanbul Silivri'de fabrika yangını
Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını ''dondurmaya'' hazır
Ukrayna, Karadeniz'e 2 deniz üssü kurmaya başladı
Girit'te Yunanistan'dan S-300 provokasyonu! NATO sessiz
Azerbaycan duyurdu: Zengilan kenti Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
Merkel: DEAŞ, tehdit olmaya devam ediyor
Türk sporuna hizmet edecek "Çotanak Stadı"nda sona gelindi
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki
MİT'ten nefes kesen ajan operasyonu! Detaylar ortaya çıktı
Savunma Sanayii Başkanı Demir ''Her şey vatan için'' notuyla paylaştı
İstanbul barajlarında alarm!
Balıkçıların ağına takıldı: Tek gözlü ve beyaz!
20 Ekim 2020 Salı 15:35:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 15:41:00

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap: Sayın Akşener'den 'İl Başkanı FETÖ'cüdür' iddiasına cevap vermesini bekliyoruz

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün kendisini hedef gösteren Meral Akşener'e "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın." diye cevap verdi.

Bülent Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Akşener bugün bazı soruları görmeyerek toplantıyı bitirdi. Gündemleri görmezden gelip eski konuşmamızı yeni gibi açıkladı. Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın.

"BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Bu partinin iç meseleleri bizim meselemiz değil. Partinin kongresinde liste kavgası olduysa, birçok isim başka partilere geçmişse, canlı yayında terör iddiasında bulunulmuşsa bu partinin dağılması kaçınılmazdır.

AKŞENER MİLLETİN BEKLEDİĞİ ADIMLARI ATMALI

Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER