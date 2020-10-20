Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap

Bülent Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Akşener bugün bazı soruları görmeyerek toplantıyı bitirdi. Gündemleri görmezden gelip eski konuşmamızı yeni gibi açıkladı. Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın.

"BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Bu partinin iç meseleleri bizim meselemiz değil. Partinin kongresinde liste kavgası olduysa, birçok isim başka partilere geçmişse, canlı yayında terör iddiasında bulunulmuşsa bu partinin dağılması kaçınılmazdır.

AKŞENER MİLLETİN BEKLEDİĞİ ADIMLARI ATMALI

Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."