BUDO'nun yarınki seferleri de iptal oldu
Kaynak: AA
BUDO, yarınki 16 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 16 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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