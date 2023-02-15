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15 Şubat 2023 Çarşamba 11:24:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 11:24:00

''Bu Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor''

Kaynak: İHA

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Türkiye'nin yaptığı yardımları unutmadığını, iki ülkenin bir olduğunu söyleyen Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, 'Bizim ülkemizde 2014 yılında büyük bir kayıp oldu. İlk gelen ekipler Türkiye'den oldu. Bosna-Hersek arama kurtarma ekibini gönderdiğimiz için bununla gurur duyuyoruz. Biz çok büyük bir ülke değiliz ama biz Türk milletiyle bir olduk. Ben bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Şu anda İslam birliğinde toplanan paralar inanılmaz. İnsanlar maddi olarak yardımcı olmak istiyorlar. Bu Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor' dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"BOSNA-HERSEK'TEN 234 KİŞİLİK 13 ARAMA KURTARMA EKİBİ TÜRKİYE'YE GELDİ"

Bosna-Hersek'in depremin ardından yaklaşımını ele alan Bakan Çavuşoğlu, "Deprem felaketinden sonra dostluklarını göstermek için bu ziyareti gösteriyorlar. Bosna-Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Canla başla çalışıyorlar. 26 kişiyi enkazdan kurtardılar. Hepsi bir yana Bosna-Hersek'ten gerçekten büyük bir muhabbet görüyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama tüm dünyadan gördüğümüz sevgi ve dayanışma milletimize güç veriyor. Biz Bosna-Hersek ile tarihi kültürel bağlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU TÜRKİYE'YE NE KADAR BAĞLI OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin yaptığı yardımları unutmadığını, iki ülkenin bir olduğunu söyleyen Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise, "Ben bir kez daha Türk halkına başsağlığı dilemek istiyorum. Bu depremden önce bizim planımız farklıydı, Antalya'ya gelip ilişkilerimizi konuşacaktık. Fakat şu anda var olan durumdan dolayı planı değiştirdik. Bosna-Hersek'e ilk gelen her zaman Türkiye'den gelen insanlar oldu. Biz buna müteşekkiriz. Bizim ülkemizde 2014 yılında büyük bir kayıp oldu. İlk gelen ekipler Türkiye'den oldu. Bosna-Hersek arama kurtarma ekibini gönderdiğimiz için bununla gurur duyuyoruz. Biz çok büyük bir ülke değiliz ama biz Türk milletiyle bir olduk. Ben bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Şu anda İslam birliğinde toplanan paralar inanılmaz. İnsanlar maddi olarak yardımcı olmak istiyorlar. Bu Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor. Arabalarla Hatay'a kadar gidip onur duyduğumuz kurtarma ekiplerinin elini sıkacağız. Biz de kendi kapasitemiz kapsamında her türlü yardımı etmek istiyoruz. Deprem bölgesine destek vermek istiyoruz. Umarım ekonomik ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Etiketler : Kahramanmaraş Türkiye Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç

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