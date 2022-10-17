Minik yavru herkesi ağlattı

Hayatını kaybeden madencilerden altısı daha dün son yolculuklarına uğurlandı. Okan Akgül, Şaban Yıldırım ve Mehmet Bulut'un cenazesi Ahatlar Köyü'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Faciada hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim, Epçiler'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve siyasi parti liderleri de katıldı.

AĞITLAR GÖĞE YÜKSELDİ

Amasra'daki maden faciasında şehit düşen madenciler dualarla defnedildi. Madencilerin yakınları tabutların başında uzun süre ağıt yaktı, kimi eşine, kimi evladına, kimi babasına gözyaşı döktü.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Aynı gün işe başladığı Şaban Yıldırım ve Mehmet Bulut ile yan yana toprağa verilen Okan Akgün'ün 2 yaşındaki kızının "Bak bu benim babam" diyerek fotoğrafını gösterdiği an yürekleri dağladı.

MADEN KAPATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da patlamanın yaşandığı maden sahasındaki koordinasyon merkezinde inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulundu. Bakan Dönmez yangının kısmi olarak devam ettiğini belirterek, "41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Bugün itibarıyla teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

SU VE AZOT KULLANILDI

Bakan Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor, arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarların tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar, patlama sonrasındaki yangını söndürmeye yönelik devam ediyor. Patlama yerin 300-350 metre altında gerçekleşmişti. 'Galeri' adı verilen maden bölgesinde yangının devam ettiği belirtiliyordu. Yangının nedeninin tahkimat yangını olduğu söyleniyor. Derinlere doğru inerken açılan koridorların açık kalması için yerleştirilen tahta parçalarının yandığı belirtiliyor. Yerin altında birkaç kilometrelik koridorlar var. Bu koridorlardaki tahta parçaları yanıyor. Alevlerin kömür yataklarına ulaşmasını engellemek için baraj uygulaması adı verilen bir önlem devreye alındı. Bu yangının çıktığı bölmeye giden hava akış ve hava çıkış noktalarına 14 metrekarelik at nalı şeklindeki koridorlara makine indirilerek beton döküldü. Betonla birlikte hava akışının engellenmesi için çalışma yürütüldü.

ERDOĞAN'DAN HASTANEDE ZİYARET

Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden faciasında yaralanan hastaları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yapılması gereken müdahaleleri doktorlarımız yapıyor. Umutsuz değiliz. Hepsi daha iyi bir konumdalar." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Ambulans uçakla buraya getirildiler. 5 tanesinin durumu ağır. Doktorlarımız gerekli bilgileri verdi. Şu anda yapılması gereken müdahaleleri doktorlarımız yapıyor. Umutsuz değiliz. Hepsi daha iyi bir konumdalar. Entübe konumda olanlar var. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar.

İHMALİ OLAN VARSA TESPİT EDİLECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın olduğu maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada soruşturmanın

5 savcı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Herhangi bir ihmal, kusur veya başka sebep varsa tespit edilecek ve ilgililer hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın" dedi. Bakan Bozdağ şunları söyledi:

CİDDİ TEDBİRLER ALINDI

"Bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Hükümetlerimiz bugüne kadar bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler aldı. Enerji Bakanlığımız ve diğer yetkililerle bu tedbirler bundan sonra da geliştirilerek uygulamaya devam edilecektir. Kazanın olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Enerji Bakanımız Fatih Bey başta olmak üzere İçişleri Bakanımız, Çalışma Bakanımız sürekli olay yerinde oldular ve kazanın arkasından içeride olan işçilerimizi sağ salimen kurtarmak, onlara ulaşmak ve onları ailelerine kavuşturmak için uğraştılar."

SAVCILARIN SAYISI ARTIRILDI

"Amasra Cumhuriyet Savcılığı tahkikatı şu anda yürütüyor. İlk önce 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkartıldı. Şu anda 5 Cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Buradan kamuoyuna şunu açıkça ifade etmek isterim. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı ortaya çıkacaktır."