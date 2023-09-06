Bozuk yoldaki kazanın sorumlusu belediye

Adana'da eşiyle birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, hiçbir uyarı ya da önlem alınmadığı için yoldaki iki derin çukura düşen M.D., aracının sağ ön lastiğinin patlayıp, jantının da yamulması üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Mahkeme, yol onarımından, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu kanaatine varıp, belediyeyi bin 100 lira tazminat ödemeye mahkum etti.