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06 Eylül 2023 Çarşamba 08:28:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 08:28:00

Bozuk yoldaki kazanın sorumlusu belediye

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Adana'da eşiyle birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, hiçbir uyarı ya da önlem alınmadığı için yoldaki iki derin çukura düşen M.D., aracının sağ ön lastiğinin patlayıp, jantının da yamulması üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Adana'da eşiyle birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, hiçbir uyarı ya da önlem alınmadığı için yoldaki iki derin çukura düşen M.D., aracının sağ ön lastiğinin patlayıp, jantının da yamulması üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Mahkeme, yol onarımından, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu kanaatine varıp, belediyeyi bin 100 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Etiketler : Adana trafik çukur zararı hukuk mücadelesi
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