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26 Haziran 2023 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 07:39:00

Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri

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Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 513'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi. Prusac'taki 285 atlının geçişi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine binlerce kişi katıldı.

Etiketler : Ayvaz Dede Şenlikleri Boşnakların İslam Akhisarlı Ayvaz Dede
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