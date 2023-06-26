Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri
Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi
Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 513'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi. Prusac'taki 285 atlının geçişi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine binlerce kişi katıldı.
- Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
- İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
- Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
- "Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz"
- Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu