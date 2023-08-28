VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da gerilim tırmanıyor: Sudan Ordusu Komutanı Burhan, "Hainlerle anlaşma yapmayız"
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Türk yatırımcısına güveniyoruz
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı: En az 32 gün olarak belirlendi
IMF'den Türkiye açıklaması: Böyle bir işaret almadık
İsrail'den ABD'ye rest: İkiyüzlüler bize ahlak dersi veremez
Macron'dan Nijer hamlesi: "Büyükelçimiz Niamey'de kalacak"
28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:56:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:56:00

Borsa İstanbul'dan rekor! 8.000 puanı gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.008,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 3,5'in üzerine çıktı.

8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : ekonomi borsa bıst 100
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX