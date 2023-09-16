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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
16 Eylül 2023 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 14:44:00

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

Etiketler : bolu gerede orman yangını
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