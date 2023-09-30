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30 Eylül 2023 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 07:53:00

Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye açıklarında da motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, Fethiye ilçesi açıklarında motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı bodrum düzensiz göçmen
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